«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26637 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة الإثنين ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26637 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة استشهاد 215 شخصا على الأقل في الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 65387 شخصا منذ اندلاع الحرب. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات «يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم»، بحسب «فرانس برس».

وواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، لليوم الـ115 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

استشهاد 140 شخصاً في غارات ليلية على خان يونس

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 140 شخصاً على الأقل في غارات ليلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة وعلى مدينة غزة في الشمال ومناطق أخرى في القطاع. وبين الشهداء 20 فرداً من عائلة واحدة، وفق المصدر ذاته.

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وقصف طيران الاحتلال الحربي، على الأقل خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة، منذ فجر اليوم الإثنين، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط قصف مدفعية ومسيرات الاحتلال كل ما يتحرك على الأرض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تؤوي نازحين في حي الرمال، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على المواطنين بالضرب.

طائرات الاحتلال تستهدف منزلين في مخيم جباليا

وفي شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذائف صوب المواطنين في بيت لاهيا، ما أدى لإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي شمالا.

وجنوبا، يواصل جيش الاحتلال حصار مستشفيي ناصر والأمل لليوم الثامن على التوالي في مدينة خان يونس، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.