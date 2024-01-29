115 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين منذ، فجر اليوم الإثنين، إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل المواطنين وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية، تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال، وذلك تزامنا مع اليوم الـ 115 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي، على الأقل خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط قصف مدفعية ومسيرات الاحتلال كل ما يتحرك على الأرض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف، أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، تؤوي نازحين في حي الرمال، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على المواطنين بالضرب.

إطلاق النار من مسيرات الاحتلال

وتابع أن طائرة مسيرة قصفت بصاروخين مركبتي إسعاف بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، ولم يتمكن أحد من نقلهم إلى مستشفى الشفاء المحاصر، تزامنا مع إطلاق النار من قبل مسيرات الاحتلال صوب المستشفى، ما أدى لإصابة عدد من النازحين داخله.

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وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من المواطنين ومقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين، كما قصفت عددا من منازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وشمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذائف صوب المواطنين في بيت لاهيا، ما أدى لإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي شمالا.

وجنوبا، يواصل جيش الاحتلال حصار مستشفيي ناصر والأمل لليوم الثامن على التوالي في مدينة خان يونس، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.