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«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.365 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 12:16 مساء
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.365 شهيدا
فلسطيني يبكي ابنه الشهيد في غزة. (صفا)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر، إلى 27.365 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 27.365 شهيدا و66.630 إصابة بعد مرور 121 يوما من العدوان الصهيوني.

ولفتت إلى أن  الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و178 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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