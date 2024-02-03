العراق يرفض الهجمات الأميركية: تنتهك السيادة وتهدد أمن المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول رفض بلاده للضربات الأميركية على مواقع في بلاده، مؤكدا أنها تخترق السيادة العراقية.

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى تعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل الطائرات الأميركية.

وقال رسول: «تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة».

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وأضاف أن هذه الضربات تعد خرقا لسيادة بلاده وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر المنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار».