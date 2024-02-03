ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت ضربات مساء الجمعة مواقع فصائل مسلّحة موالية لإيران في غرب العراق، خصوصا منطقة القائم الواقعة عند الحدود مع سورية، وفق ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان وكالة «فرانس برس.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الأميركية التي شنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ستتواصل.

يأتي ذلك ردأ على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن الأحد الماضي، فيما جاء في بيان للرئيس الأميركي: «ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بايدن يتوعد بالرد حال المساس بأي أميركي

وزعم بايدن أن بلاده لا تسعى إلى «نزاع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم»، مستدركا «لكن ليعلم أولئك الذين قد يسعون لإيذائنا أنكم إذا آذيتم أميركيا فسنرد».

وتحدث مسؤول في وزارة الداخلية العراقية عن استهداف أحد مقار الفصائل ضمن منطقة القائم، لافتا إلى أن المستهدف في الضربة مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أولية.

وأكد مسؤول في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية العراقية، وقوع الضربة، مشيرا إلى قصف آخر استهدف موقعا في منطقة عكاشات، الواقعة إلى الجنوب.