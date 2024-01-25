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الصليب الأحمر: خطر الانهيار الطبي الكامل يهدد غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 10:52 صباحا
الصليب الأحمر: خطر الانهيار الطبي الكامل يهدد غزة
جانب من الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على خان يونس، 18 يناير 2024. (الإنترنت)
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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح، محذرة من خطر الانهيار الطبي الكامل.

وقالت اللجنة الدولية في بيان: «لم يعد في الوقت الحالي أمام قرابة مليوني شخص في قطاع غزة سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، اللذين يقدمان خدمات جراحية، وخدمات طوارئ طبية متقدمة، ويتمتعان بسعة سريرية كبيرة، وإن كان ذلك غير كافي للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء غزة»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت إلى أن أقل من 20% من مساحة قطاع غزة، أي حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، أصبحت الآن ملجأ لأكثر من مليون ونصف مليون نازح ونازحة، ويعيش هؤلاء في ظروف يائسة في جنوب القطاع حيث يهدد تصعيد القتال فرص نجاتهم.

مستشفيات غزة تعاني التكدس وتقلص الإمدادات
وأوضحت اللجنة أن جميع المستشفيات في قطاع غزة تعاني التكدس الشديد وتقلص الإمدادات الطبية والوقود والغذاء والمياه، ويؤوي العديد منها آلاف الأسر النازحة.

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وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة ويليام شومبرق: «نواجه الآن خطر فقدان مستشفيين آخرين بسبب القتال، وإن الأثر التراكمي للنزاع في المنظومة الصحية مدمّر ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث ذلك».

وينص القانون الدولي الإنساني على أنه يتحتم على جميع أطراف النزاع الاحترام التام للبنية التحتية الطبية وتوفير الحماية المطلقة لها.

«الصليب الأحمر» يطالب بحماية مستشفيات غزة
وأكدت اللجنة أن الضرورة الإنسانية التي تقضي بحماية المرافق الصحية في غزة واضحة ولا لبس فيها، وقالت: «بالنظر إلى حجم السكان وفي ظل الظروف المعيشية الحالية القاهرة والنظام الصحي المنهار وشدة القتال، فإنه إذا توقفت هذه المرافق الطبية عن العمل، لا سيما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، فسيشهد العالم فقدان آلاف الأرواح التي كان بالإمكان إنقاذها».

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية المستشفيات والمدنيين بداخلها، وضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية والجرحى والمرضى وسيارات الإسعاف إلى المستشفيات بأمان، وتسهيل إمداد المستشفيات في الوقت المناسب بالمواد الضرورية من أدوية ووقود وغذاء ومياه لإبقائها قيد التشغيل.

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