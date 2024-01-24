الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يفرض أچندته الشخصية على العالم

القاهرة - بوابة الوسط

ردت وزارة الخارجية، التابعة للسلطة الفلسطينية، على ما يروج له رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمدة 6 أشهر أخرى، واصفة هذه التصريحات بأنها «استخفاف بالمطالبات الأممية والدولية التي تدعو لوقف الحرب فورًا».

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن «تصريحات نتنياهو تعني الاستمرار في الإبادة الجماعية والنزوح القسري والتهجير للمواطنين في قطاع غزة».

الخارجية تدين جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطينيين

ودانت الوزارة بأشد العبارات «جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، التي تنتهك فيها نصوص ومضامين وروح اتفاقات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة وجميع القوانين الدولية التي تنظم أوضاع المدنيين العُزَّل في ظل الحرب، بما في ذلك تسوية المنازل والمنشآت، وارتكاب مئات المجازر الجماعية وفرض النزوح القسري على سكانها، بحجج وذرائع واهية».

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ويوم الثلاثاء، قال نتنياهو، إن الجيش يحقق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل 24 عسكريًا، مضيفًا: «عشنا أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقًا في الكارثة.. ولن نتوقف عن الحرب حتى تحقيق النصر المطلق».