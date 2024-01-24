موقع جنوب أفريقي: صدور قرار «العدل الدولية» عن إجراءات عاجلة في غزة الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تتوقع جنوب أفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة، على ما نقل موقع «نيوز 24» الجنوب أفريقي عن مصدرين مطلعين.

قال ناطق باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة «إكس» تعليقًا على هذا التقرير الإخباري: «ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم». كما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه «ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكر «نيوز 24» أن وفدًا حكوميًا وصل لاهاي توقعًا لصدور الحكم.

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جنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بإصدار أمر بوقف الحرب على غزة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا بوقف عاجل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة «إسرائيل» بارتكاب إبادة جماعية.

وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت «إسرائيل» ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.