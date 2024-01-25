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استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 09:23 صباحا
استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة
تشييع شهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. (أرشيفية: وفا)
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استشهد أربعة أطفال فلسطينيين، الليلة الماضية، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مواطنين انتشلوا جثامين أربعة أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

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يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال قصفها المدفعي والجوي المكثف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي يومه 111.

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