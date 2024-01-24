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البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 08:18 مساء
البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر
مقاتلة تشارك في غارة بريطانية أميركية على اليمن. (الإنترنت)
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أكد البيت الأبيض أن الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر الأربعاء، لكن تم اعتراض اثنين منها فيما أخطأ الثالث هدفه.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي «أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه... وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية الصاروخين الآخرين»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربة جديدة تستهدف جماعة الحوثي في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن تدمير صاروخين مضادّين للسفن حوثيّين كانا يشكّلان تهديدا وشيكا للملاحة البحرية في المنطقة. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان إنّها: «شنّت ضربات ضدّ صاروخين حوثيّين مضادّين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدّين للإطلاق».

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وأضاف البيان أنّ «القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وخلصت إلى أنّهما يمثّلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة». مشددا على أن «تدمير هذين الصاروخين يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

انفجار قرب سفينة قبالة السواحل الجنوبية اليمنية
وأفادت وكالة «يو كاي إم تي أو» البريطانية للأمن البحري، الأربعاء، بانفجار وقع قرب سفينة قبالة السواحل الجنوبية اليمنية، مشيرةً إلى عدم وقوع أي أضرار أو إصابات. وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية إنها تلقّت تقريرًا عن حادثة جنوب سواحل المخا في اليمن، و«انفجار على بُعد نحو مئة متر من سفينة». وأكدت أن «السفينة والطاقم بخير، ولم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار».

وكانت القوات الأميركية والبريطانية أطلقت جولة أولى من الضربات في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعقب ذلك مزيد من الضربات المشتركة، وتشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية أحادية الجانب تستهدف فيها صواريخ تقول إنها تشكل خطرا داهما للسفن المدنية والعسكرية.

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