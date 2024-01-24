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الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخين حوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 07:11 صباحا
الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخين حوثيين في اليمن
طائرة تابعة للقوات الأميركية شنت ضربات ضد الأهداف الحوثية في اليمن، 13 يناير 2024. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربة جديدة تستهدف جماعة الحوثي في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن تدمير صاروخين مضادّين للسفن حوثيّين كانا يشكّلان تهديدا وشيكا للملاحة البحرية في المنطقة.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنّها: «شنّت ضربات ضدّ صاروخين حوثيّين مضادّين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدّين للإطلاق»، حسب «فرانس برس».

وأضاف البيان أنّ «القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وخلصت إلى أنّهما يمثّلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».

وتابع إنّه «تبعا لذلك استهدفت القوات الأميركية الصواريخ ودمّرتها دفاعا عن النفس»، مشددا على أن «تدمير هذين الصاروخين يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

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ضربات أميركية - بريطانية مشتركة
وكانت القوات الأميركية والبريطانية أطلقت جولة أولى من الضربات ضدّ الجماعة المتمرّدة المدعومة من إيران في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعقب ذلك مزيد من الضربات المشتركة ليل الإثنين-الثلاثاء.

وتشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية أحادية الجانب تستهدف فيها صواريخ تقول إنها تشكل خطرا داهما للسفن المدنية والعسكرية.

وتسبّبت هجمات جماعة الحوثي في تعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، الذي تمرّ عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. وبات الحوثيون يستهدفون أيضا السفن المرتبطة بالولايات المتّحدة وبريطانيا ردا على ضربات هاتين الدولتين.

وإضافة إلى التحرّك العسكري، تسعى واشنطن إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية ومالية على الحوثيين، وقد أعادت تصنيفهم منظمة إرهابية، الأسبوع الماضي، بعد أن أسقطت هذا التصنيف بعيد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.

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