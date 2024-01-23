  • Alwasat News
Atwasat

بريطانيا تتعهد بـ«مواصلة إضعاف» إمكانات الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 11:14 صباحا
بريطانيا تتعهد بـ«مواصلة إضعاف» إمكانات الحوثيين
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة ستواصل «إضعاف قدرة» الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، وذلك بعد ضربات جديدة نفذتها لندن وواشنطن ضد الحوثيين الليلة الماضية.

وقال كاميرون «ما فعلناه مجددا هو توجيه الرسالة الأكثر وضوحا بأننا سنواصل إضعاف قدرة (الحوثيين) على تنفيذ هجمات»، مضيفا «أقوالنا وتحذيراتنا تليها أفعال»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفجر اليوم، شنّت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد، وفق ما أفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين فجر الثلاثاء.

وأوردت الوكالة في نبأ عاجل أن «العدوان الأميركي البريطاني يشنّ غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات».

- ضربات أميركية - بريطانية في اليمن

فيما أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك، أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إن قواتهما شنت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»

أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا

«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم ...
«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة ...
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر

أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف

بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إسرائيل» تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء الاجتياح البري في غزة
«إسرائيل» تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء الاجتياح البري في غزة
أوكرانيا.. جرحى في هجمات صاروخية على كييف وخاركيف
أوكرانيا.. جرحى في هجمات صاروخية على كييف وخاركيف
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين إلى 20
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين إلى 20
قتيلان و40 جريحا في ضربات روسية على كييف وخاركيف
قتيلان و40 جريحا في ضربات روسية على كييف وخاركيف
بريطانيا تتعهد بـ«مواصلة إضعاف» إمكانات الحوثيين
بريطانيا تتعهد بـ«مواصلة إضعاف» إمكانات الحوثيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو ......
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي ......
المزيد
إيران تعدم مدانا بتهمة قتل شرطي في تظاهرات 2022
إيران تعدم مدانا بتهمة قتل شرطي في تظاهرات 2022...
3 توابع لزلزال الصين بقوة 5.5 ريختر
3 توابع لزلزال الصين بقوة 5.5 ريختر...
كيف ردت «فلاي بغداد» على قرار العقوبات الأميركية؟
كيف ردت «فلاي بغداد» على قرار العقوبات الأميركية؟...
بريطانيا تتعهد بـ«مواصلة إضعاف» إمكانات الحوثيين
بريطانيا تتعهد بـ«مواصلة إضعاف» إمكانات الحوثيين...
قتيلان و40 جريحا في ضربات روسية على كييف وخاركيف
قتيلان و40 جريحا في ضربات روسية على كييف وخاركيف...
المزيد