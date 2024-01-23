بريطانيا تتعهد بـ«مواصلة إضعاف» إمكانات الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة ستواصل «إضعاف قدرة» الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، وذلك بعد ضربات جديدة نفذتها لندن وواشنطن ضد الحوثيين الليلة الماضية.

وقال كاميرون «ما فعلناه مجددا هو توجيه الرسالة الأكثر وضوحا بأننا سنواصل إضعاف قدرة (الحوثيين) على تنفيذ هجمات»، مضيفا «أقوالنا وتحذيراتنا تليها أفعال»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفجر اليوم، شنّت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد، وفق ما أفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين فجر الثلاثاء.

وأوردت الوكالة في نبأ عاجل أن «العدوان الأميركي البريطاني يشنّ غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات».

- ضربات أميركية - بريطانية في اليمن

فيما أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك، أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إن قواتهما شنت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن»، بحسب وكالة «فرانس برس».