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واشنطن ولندن تؤكدان ضرب ثمانية أهداف في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 12:55 صباحا
واشنطن ولندن تؤكدان ضرب ثمانية أهداف في اليمن
صورة متداولة لقصف سابق استهدف أهدافا حوثية في اليمن (الإنترنت)
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أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك، أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إن قواتهما شنت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ضربات أميركية - بريطانية في اليمن

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين بشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد.

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