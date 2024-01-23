واشنطن ولندن تؤكدان ضرب ثمانية أهداف في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك، أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إن قواتهما شنت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ضربات أميركية - بريطانية في اليمن

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين بشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد.