  • Alwasat News
Atwasat

«واشنطن بوست»: جماعة «الحوثي» تجر بايدن لصراع جديد.. وتوقعات بحملة عسكرية مطولة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 21 يناير 2024, 01:33 مساء
«واشنطن بوست»: جماعة «الحوثي» تجر بايدن لصراع جديد.. وتوقعات بحملة عسكرية مطولة
عناصر من جماعة الحوثي اليمنية. (الإنترنت)
alwasat radio

تواصل الولايات المتحدة قصف أهداف في اليمن تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران من منطلق «الدفاع عن النفس»، حسب التصريحات الرسمية لمسؤولي البيت الأبيض، لكن مراقبين ومسؤولين في واشنطن يتوقعون حملة عسكرية مطولة، مع الإقرار بأنه من غير الواضح متى سيمكن تحقيق الهدف المعلن، وهو القضاء على القدرات العسكرية للحوثي.

وترسم الإدارة الأميركية، حسب تقرير نشرته جريدة «واشنطن بوست» أمس السبت، خططا مختلفة لحملة عسكرية مستدامة في اليمن تستهدف جماعة الحوثي، وذلك بعد أن فشل القصف المكثف على مدى الأيام العشرة الماضية في وقف هجمات الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما يغذي مخاوف المسؤولين من «عملية عسكرية مفتوحة» من شأنها عرقلة السلام الهش في اليمن، وجر واشنطن إلى صراع آخر غير متوقع النتائج في الشرق الأوسط.

تفاقم دوامة العنف انتكاسة أخرى لبايدن
والتقى مسؤولو البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، لمناقشة كيفية المضي قدما والرد على هجمات جماعة الحوثي، التي تعهدت من جهتها بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر، خصوصا تلك المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الهجمات الأميركية شبه اليومية التي دمرت صواريخ ومسيرات وأجهزة رادار تابعة للجماعة اليمنية.

وتعد دوامة العنف الآخذة في التفاقم، حسب تقرير «واشنطن بوست»، انتكاسة أخرى للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يهدف للسيطرة على التوترات التي يغذيها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي إضافة جديدة للتوترات القائمة بالفعل، اتهمت إيران، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية على العاصمة السورية (دمشق) قتلت خلالها خمسة على الأقل من قيادات الحرس الثوري الإيراني. بينما لم يرد جيش الاحتلال على الاتهام الإيراني.

- أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر
- واشنطن: ضربات جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن
- بايدن: الضربات على الحوثيين في اليمن ستستمر

مخاوف أميركية من عدم التركيز على روسيا والصين
وفي العراق، انطلقت عشرات الصواريخ مستهدفة قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية، وأعلنت جماعة موالية لإيران مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي حين تواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجماتها في البحر الأحمر، تخوفت «واشنطن بوست» من أن يجر الرد الأميركي السريع إدارة بايدن إلى صراع عسكري آخر في «منطقة أغرقت الجيش الأميركي مرارا، ما يقوض مساعيه لتركيز السياسة الخارجية الأميركية على روسيا والصين».

ووصف مسؤولون، رفضوا الكشف عن هويتهم، استراتيجية الإدارة في اليمن بأنها «محاولة لتقويض القدرة العسكرية الرفيعة المستوى للحوثيين بما يكفي للحد من قدرتهم على استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، أو على الأقل توفير رادع كافٍ حتى تتمكن شركات الشحن من استئناف إرسال السفن عبر الممرات المائية في المنطقة».

غير أن مسؤولين في البيت الأبيض استبعدوا أن تستمر الحملة الأميركية في اليمن سنوات كما كان الحال في العراق أو أفغانستان أو سورية، لكنهم أقروا في الوقت نفسه أنه لا يوجد جدول زمني محدد للقضاء على القدرات العسكرية للحوثي.

واشنطن تستهدف البنية التحتية للحوثيين
وأكد دبلوماسي أميركي: «لا نحاول هزيمة الحوثيين. لا توجد نية لغزو اليمن. الهدف هو القضاء على قدرتهم على شن مثل تلك الهجمات في المستقبل، ويشمل ذلك استهداف البنية التحتية التي تمكنهم من الهجوم».

ويعتقد المسؤولون الغربيون أن إيران هي التي توفر المعدات الأكثر تقدما لجماعة الحوثي، التي سمحت لهم بشن هجمات خارج حدود اليمن. وتأمل الولايات المتحدة أن تؤدي الضربات، بالتزامن مع حملة الحظر التي بدأت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مصادرة شحنة من الرؤوس الحربية الصاروخية، إلى حرمان الحوثيين من مصادر التسليح.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن جماعة الحوثي تحصل على مساعدة كبيرة من إيران. ووصف أحد مسؤولي البيت الأبيض نهج الحوثي في استهداف السفن بأنه غير متناسق، موضحا: «في بعض الأحيان، يبدو أنهم يعلمون جنسية وتبعية السفن التي يستهدفونها على عكس أحيان أخرى».

حملة الحوثيين تعيد تشكيل خريطة الشحن العالمية
وقال مسؤول أميركي: «الأيديولوجية، وليس الاقتصاد، هي الدافع الرئيسي لقرار بايدن شن الحملة الحالية». وأضاف آخر: «بايدن يعتقد أن على الولايات المتحدة أن تتصرف كما وصفوها بالدولة التي لا غنى عنها في العالم بجيش قوي، وقدرة على تنظيم دول متنوعة خلف قضية واحدة».

وفي حين أن الهجمات تسببت حتى الآن في خسائر فادحة في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، التي تعتمد على طرق التجارة في المحيط الهادئ أكثر من تلك الموجودة في الشرق الأوسط، فإن حملة الحوثيين بدأت بالفعل في إعادة تشكيل خريطة الشحن العالمية، حيث اختارت بعض الشركات إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح قبالة جنوب أفريقيا، بينما علقت شركات النفط الكبرى، بما في ذلك «بريتيش بتروليوم» و«شل»، شحناتها عبر المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»

انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»

«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»
الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية للديمقراطية (حوار)

الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية للديمقراطية (حوار)
مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق

مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية

كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده

صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة ...
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
107 أيام من العدوان.. غزة ما زالت تنزف والاحتلال يدمر مربعات سكنية بالكامل في خان يونس
107 أيام من العدوان.. غزة ما زالت تنزف والاحتلال يدمر مربعات ...
انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»
انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات...
15 مجزرة خلال 24 ساعة.. عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يتخطى 25 ألف شهيد
15 مجزرة خلال 24 ساعة.. عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
لندن تعتبر تصريحات نتنياهو حول السيادة الفلسطينية «مخيّبة للأمل»
لندن تعتبر تصريحات نتنياهو حول السيادة الفلسطينية «مخيّبة للأمل»
البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا «الوسام الدولي» تقديراً لموقفه من القضية الفلسطينية
البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا «الوسام الدولي» تقديراً ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب...
المزيد
السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في تصعيد الصراع بالمنطقة
السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في ......
«واشنطن بوست»: جماعة «الحوثي» تجر بايدن لصراع جديد.. وتوقعات بحملة عسكرية مطولة
«واشنطن بوست»: جماعة «الحوثي» تجر بايدن لصراع جديد.. وتوقعات......
سور الطائفية يحاصر مدينة سامراء العراقية
سور الطائفية يحاصر مدينة سامراء العراقية...
البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا «الوسام الدولي» تقديراً لموقفه من القضية الفلسطينية
البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا «الوسام الدولي» ......
لندن تعتبر تصريحات نتنياهو حول السيادة الفلسطينية «مخيّبة للأمل»
لندن تعتبر تصريحات نتنياهو حول السيادة الفلسطينية «مخيّبة ......
المزيد