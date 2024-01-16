واشنطن تعلن سعيها «لخفض التصعيد» في الشرق الأوسط رغم ضرباتها باليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الثلاثاء أن الولايات المتحدة تسعى إلى «خفض التصعيد» في الشرق الأوسط رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.

وأوضح ساليفان، خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، «نسعى إلى وقف توسع النزاع وتوفير الظروف لخفض التصعيد»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية قصفت مواقع في اليمن تابعة لجماعة الحوثي، صباح اليوم الثلاثاء. وأوضح المسؤول في تصريحاته أن الضربة استهدفت 4 صواريخ باليستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق، مشيرًا إلى أن الضربة جاءت بعد استهداف الحوثيين، أمس الإثنين، ناقلة الحاويات «غيبرالتار إيغل».

تفاصيل واقعة الصاروخ

وأمس الإثنين، كشف الجيش الأميركي تفاصيل واقعة الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي على السفينة المملوكة لشركة أميركية قبالة سواحل عدن.

وقال الجيش، في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، إن صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة الحاويات جيبرالتار إيجل أو (نسر جبل طارق) التي تمتلكها وتديرها شركة أميركية وترفع علم جزر المارشال، يوم الإثنين.

وقالت شركة «إيغلبالك شيبنج» الأميركية، أمس الإثنين، إن سفينتها «نسر جبل طارق» للبضائع الجافة استُهدفت «بمقذوف مجهول» في أثناء إبحارها على بعد100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.

سفينة شحن ترفع علم مالطا

وأفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ في أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر، على بُعد نحو 76 ميلًا بحريًا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

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وأوضحت «أمبري» أن السفينة التي زارت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيّرت مسارها بعد الاستهداف. وأكد مصدر في وزارة البحرية اليونانية أنه تواصل مع الشركة التي تنتمي إليها السفينة التي أصيبت بصاروخ قبالة السواحل اليمنية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن الناقلة «زوغرافيا تضم طاقمًا مكونًا من 24 فردًا، ولا يوجد على متنها بحارون يونانيون، وتعرّضت لأضرار محدودة بعد الاصطدام، ولم يصب أي أحد بجروح، ولا تزال صالحة للإبحار، وتواصل رحلتها». ولفتت إلى أنها كانت «تُبحر من فيتنام إلى إسرائيل، وسيجرى تقييم الأضرار في السويس».

استهداف «سفينة أميركية» في خليج عدن

يأتي هذا الهجوم غداة إعلان استهداف «سفينة أميركية» في خليج عدن، واضعين ذلك «في إطار الرد» على غارات أميركية وبريطانية استهدفت مواقع في اليمن الأسبوع الماضي، واستكمالا لدعمهم الفلسطينيين على خلفية حرب غزة.

وشنَّت القوات الأميركية والبريطانية، ليل الخميس - الجمعة، عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وذلك ردا على استهداف سفن في الممرات البحرية قبالة اليمن. وأعلنت القوات الأميركية إسقاط صاروخ كروز للحوثيين، الأحد، كان يستهدف مدمرة أميركية.