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الولايات المتحدة تنفي تنفيذ «أي ضربة» جديدة في اليمن الأحد رغم تأكيد «الحوثيين»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 08:49 مساء
الولايات المتحدة تنفي تنفيذ «أي ضربة» جديدة في اليمن الأحد رغم تأكيد «الحوثيين»
قواعد الحوثيين في اليمن - بعد الغارات الأميركية البريطانية (أ ف ب)
alwasat radio

نقلت «فرانس برس» عن مسؤول عسكري أميركي تأكيده أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم ينفذوا أي ضربة الأحد على ميناء الحديدة في غرب اليمن.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته «لم تنفذ اليوم أي ضربة أميركية أو للتحالف»، وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين أن غارات أميركية - بريطانية جديدة استهدفت الأحد محافظة الحديدة.

وأفاد إعلام تابع للحوثيين، في وقت سابق الأحد، استهداف غارات «أميركية - بريطانية» مدينة الحديدة في غرب اليمن، وذلك لليوم الثالث على التوالي. وأفاد موقع «أنصار الله»، التسمية الرسمية للحوثيين، عن «غارات جوية لطيران العدوان الأميركي البريطاني على الحديدة».

ضربات جوية بـ73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء
وأشارت قناة «المسيرة» اليمنية إلى أن تحالف «العدوان الأميركي البريطاني» شن، يوم الجمعة الماضي ضربات جوية بـ73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، فيما شن أمس السبت غارة جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء.

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القصف الغربي فرصة للحوثي
وبينما استهدفت الغارات الجوية عشرات الأهداف التابعة لجماعة الحوثي، توعد الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، بالاستمرار في مهاجمة السفن الحربية والتجارية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر. وقال: «العملية التي طال التهديد بها لن تمر دون رد، ولن تردعنا عن مواصلة استهداف السفن التجارية والحربية».

استهدفت ضربة أمس السبت موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن ردًا على صاروخ أطلق منها باتجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر عسكري حوثي في الحديدة لم يكشف عن اسمه لـ«فرانس برس»: «جرى ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر». وأضاف «لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة». وأكد مصدر أمني في شرطة الحديدة دون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.

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