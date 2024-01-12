بايدن: واشنطن سترد إذا واصل الحوثيون سلوكهم «غير المقبول»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة «سترد إذا واصل الحوثيون سلوكهم غير المقبول واستمروا في مهاجمة سفن في البحر الأحمر».

وردا على أسئلة صحفيين بشأن الرسالة التي يريد إيصالها لطهران بعد ضرب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، اعتبر بايدن أن رسالته وصلت، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه لا يعتقد أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن أوقعت ضحايا مدنيين، «وهذا دليل إضافي على نجاح الضربات»، وفق قوله.

جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الأميركي إلى آلنتاون في ولاية بنسيلفانيا، الجمعة.

من جانبه، قال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت جنرال دوغلاس إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخا بالستيا مضادا للسفن اليوم الجمعة ردا على ضربات أميركية وبريطانية استهدفتهم، مضيفا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة.