ضربة جديدة تستهدف موقعًا في الحديدة بغرب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت ضربة جديدة بعد ظهر السبت موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، ردًا على صاروخ أطلق منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر عسكري حوثي في الحديدة لم يكشف عن اسمه لـ«فرانس برس»: «تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر». وأضاف «لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة». وأكد مصدر أمني في شرطة الحديدة بدون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.

عشرات الضربات الأميركية والبريطانية

ونفذت الولايات المتحدة فجر السبت، ضربة جديدة ضد قوات الحوثي اليمنية بعد أن تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بحماية الملاحة في البحر الأحمر، وجاءت الضربة، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من تعرض منشآت للجماعة لعشرات الضربات الأميركية والبريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على موقع «إكس»، إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة اللاحقة التي نُفذت في ساعة مبكرة من اليوم السبت بالتوقيت المحلي «لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية».

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وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر السبت، تنفيذ ضربة جديدة «ضد الحوثيين اليمنيين»، استهدفت موقعا لهم يضم رادارا، غداة قصف أميركي وبريطاني طال مواقع لهم في اليمن.

وقالت «سنتكوم» في بيان: «القوات الأميركية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن» نحو الساعة 3.45 صباحا بالتوقيت المحلي السبت (00.45 ت غ)، وفق وكالة «فرانس برس».

الضربات استهدفت قاعدة «الديلمي» الجوية

وأفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، فجر السبت، بغارات أميركية - بريطانية جديدة استهدفت العاصمة اليمنية (صنعاء)، غداة ضربات شنّتها واشنطن ولندن على مواقع يمنية.

ونقلت «المسيرة» عن مراسلها في صنعاء قوله: «العدو الأميركي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات». ولاحقًا، أوضحت القناة أن الضربات استهدفت قاعدة «الديلمي» الجوية شمال العاصمة.