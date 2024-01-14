جزر القمر تختار رئيسها.. عثماني يخوض الانتخابات بـ«ضربة قاضية» وانقسام المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الناخبون في أرخبيل جزر القمر التصويت، اليوم الأحد، لاختيار رئيس خلفا لغزالي عثماني، الذي ترشح لولاية ثالثة يثق في الفوز فيها أمام معارضة مقسمة، دعا جزء منها إلى مقاطعة التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».



ورفع فريق حملة رئيس الدولة الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد شعار «ضربة قاضية»، داعيا الناخبين إلى انتخاب غزالي عثماني من الدورة الأولى، وهو يأمل تكرار ما حدث في 2019 عندما فاز غزالي عثماني بـ60% من الأصوات من الدورة الأولى، حسب «فرانس برس».



ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 338 ألفا و940 ناخبا مسجلا من أصل 800 ألف نسمة. ومن بين معارضي عثماني وزير الداخلية السابق، سليم عيسى، وهو طبيب ومرشح حزب «جوا». وبحسب لجنة الانتخابات، من المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم الجمعة المقبل.

انتخابات جزر القمر تحت الأمطار

في العاصمة موروني، حيث تهطل أمطار بلا توقف، ينتظر عدد من مراكز الاقتراع موظفيها الذين كانوا يواصلون تعليق اللوائح الانتخابية بعد الساعة السابعة (بتوقيت جزر القمر)، الموعد المحدد لبدء الانتخابات. بينما انتشرت قوات الدرك والشرطة في انتظار تسجيل طلائع الناخبين. وقال مدير مكتب في وسط المدينة للوكالة الفرنسية: «التصويت لم يبدأ، لأننا ننتظر المعدات اللازمة لإقامة حجرة التصويت».



وفي أماكن أخرى، بدأ الناخبون الأوائل الإدلاء بأصواتهم ببطء، كما ذكرت «فرانس برس». وعلى اللوحات الإعلانية، وضعت صور للرئيس كتب عليها «غزالي مهندس جزر القمر الغد»، في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة، ويفترض أن يختار الناخبون فيها أيضا، الأحد، حكام جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي التي يتألف منها الأرخبيل.

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