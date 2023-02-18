رئيس جزر القمر يتولى الرئاسية الدورية للاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

تولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، السبت، غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر، ويتولى عثماني «64 عاما» رئاسة المنظمة خلَفًا للسنغالي ماكي سال لمدة عام. وهو أول رئيس لجزر القمر يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة الأفريقية.

وظهر رئيس أركان الجيش السابق الكولونيل غزالي عثماني على الساحة السياسية في 1999 بعد واحد من الانقلابات الكثيرة التي هزت الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي منذ استقلاله عن فرنسا في 1975، بحسب «فرانس برس».

وهو يقدم نفسه على أنه «ديموقراطي بعمق»، موضحًا في ذلك الوقت أنه استولى على السلطة فقط لتجنب الحرب الأهلية في أوج أزمة انفصالية مع إحدى جزر هذا البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 900 ألف نسمة.

ترك السلطة «خطأ» لن يتكرر

لكنه أعجب بالسلطة وترشح في 2002. ولم يتخلّ عن الرئاسة للمدنيين قبل 2006 وعلى مضض بموجب دستور نص على تناوب جزر الاتحاد الثلاث «القمر الكبرى مسقط رأسه وأنجوان وموهيلي» على الرئاسة. وتقاعد حينذاك وعاش في أرضه وأصبح مزارعًا. لكن بعيدا عن السلطة شعر بالملل ويعتبر نفسه «عاطلا عن العمل».

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وفي 2016 ترشح مجددًا للمنصب الأعلى متحديًا الصعاب وفاز في انتخابات سادتها الفوضى وبقيت موضع خلاف. وقال مرة لدبلوماسي في العاصمة موروني إن ترك السلطة «كان خطأ» لن يكرره.

انتخابات رئاسية في جزر القمر 2024

بعد عودته إلى الرئاسة، أزال كل العقبات خلال أشهر. فقد حل المحكمة الدستورية وعدل الدستور لتكون الرئاسة الدورية لولايتين وأجرى انتخابات مبكرة في 2019.

وستشهد جزر القمر انتخابات رئاسية في 2024. وإذا أعيد انتخاب غزالي عثماني فسيبقى في السلطة حتى 2029. وفي طريقه إلى السلطة، اعتقل خصومه الرئيسيين بمن فيهم الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي بتهمة الفساد. وبقي سامبي موقوفا قيد التحقيق أكثر من أربع سنوات ثم حُكم عليه في نوفمبر الماضي بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى بعد محاكمة اعتبرت غير عادلة.

وصول عثماني إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي يشكل «فشلا»

وقال محمدو أحمدا، المحامي والمرشح للرئاسة في انتخابات 2019 ، إن وصول عثماني إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي يشكل «فشلا». وأضاف «وحدهم المستبدون الأفارقة الذين لا يهتمون بشعوبهم سيسعدهم هذا التعيين».

لكن المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة حمادة ماضي يرى أن هذا التعيين هو نتيجة «مثابرة» غزالي عثماني ورؤية «اتحاد جزر القمر على سطح إفريقيا هو ببساطة أمر رائع».

وغزالي عثماني مولود في الأول من يناير 1959 ودرس في الأكاديمية العسكرية الملكية المغربية في مكناس (1978-1981) ثم في المدرسة الحربية بباريس (1985-1986).