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هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 08:53 صباحا
هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟
مشهد عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 28 يناير 2018. (أ ف ب)
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يجتمع القادة الأفارقة السبت والأحد في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي بهدف تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة، على وقع تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار حركات التمرد المسلح.

قبل ثلاثة أعوام ووسط موجة من التفاؤل أطلق قادة الاتحاد رسميا اتفاقا للتجارة الحرة على مستوى القارة، بعد 17 عاما من المفاوضات والمساومات. لكن بينما يتوجه القادة إلى أديس أبابا مقر انعقاد القمة، يبدو تنفيذ الاتفاق التاريخي مهمة شاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

تضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكان منطقتها، 54 من أصل 55 دولة أفريقية تغيب عنها إريتريا.

أهداف مشروع اتفاقية التجارة الحرة
تُفتتح المحادثات السبت تحت عنوان «تسريع تطبيق AfCFTA». يهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 60% بحلول العام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليون دولار.

تبلغ نسبة التجارة بين الدول الأفريقية حاليا 15% من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65% مع دول أوروبية. وفي حال تطبيقها بالكامل ستُخرج الاتفاقية 50 مليون أفريقي من الفقر المدقع وترفع المداخيل بنسبة 9% بحلول 2035، حسب البنك الدولي.

لكن التطبيق لا يزال بعيدا عن ذلك الهدف ويواجه عراقيل من بينها خلافات بشأن خفض رسوم وإغلاق حدود بسبب وباء «كوفيد»، وفق الوكالة الفرنسية.

«اقتصادات أفريقية في محنة»  
تأتي القمة هذا العام في «فترة حساسة» لأفريقيا، حسب مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث، لافتة إلى عملية السلام الحديثة في إثيوبيا والنزاعات في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومنطقة الساحل ودولة جنوب السودان وحركات تمرد في الصومال وموزمبيق.

ويضيف مركز الأبحاث أن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعقبته «هزت اقتصادات أفريقية وتسببت بمحنة شديدة للكثير منها» وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية. وفي مقابل أسواق داخلية أوروبية متماسكة عبر خطوط أنابيب الطاقة والطرق السريعة والسكك الحديد ووجهات الطيران، تسعى أفريقيا للحاق بالركب مع بنى تحتية متقادمة وفساد يعوق العملية.

ويقول محللون لـ«فرانس برس»، إنه ينبغي تجاوز العقبات التي تراوح من إجراءات الروتين الواسعة إلى الحمائية المترسخة في بعض البلدان، حتى تتمكن أفريقيا من تحقيق السوق الموحدة المرغوبة. وقال المدير الإقليمي لمعهد الدراسات الأمنية في أديس أبابا، بول سايمون هاندي، للوكالة الفرنسية: «هناك رغبة سياسية معلنة، لكن تنفيذها سيستغرق وقتا طويلا».

وتوافقه الرأي مديرة الاتحاد الإفريقي لـ«حملة وان» غير الربحية ومقرها في الولايات المتحدة دورين نينينهازوي، التي قالت لـ«فرانس برس»: «تخشى بعض الدول الأفريقية أنه بفتح الحدود ستواجه تدفقا بشريا لا يمكنها السيطرة عليه».

حل النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية
ستسعى القمة التي كثيرا ما انتُقدت لكونها غير فعالة، إلى معالجة أزمة النزاع المتفاقم في شرق الكونغو الديموقراطية. والمتمردون، وكثر منهم تركة حروب إقليمية اندلعت بين تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، عاثوا فوضى في الشرق الغني بالمعادن وتسببوا بخلاف دبلوماسي مع الجارة رواندا، المتهمة بدعم مليشيا «إم-23».

وحقق الاتحاد الأفريقي بعض النجاح في نوفمبر العام الماضي في التوصل لاتفاق سلام في إثيوبيا بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي. وسيسعى كل من السودان ومالي وغينيا وبوركينا فاسو، الدول الأربع التي شهدت انقلابات عسكرية، للانضمام مجددا للاتحاد الأفريقي. لكن فرصها محدودة، وفق هاندي.

وقال إن «إعادة دمج هذه المجالس العسكرية في الاتحاد الأفريقي سيكون بمثابة تنازل تام، لن تكون أولوية على الإطلاق».

من يحضر القمة الأفريقية؟
ومن المرتقب أن يتسلم غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر، الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي والبالغ عدد سكانه 900 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي من رئيس السنغال ماكي سال. وسيكون عثماني (64 عاما) «بحاجة إلى دعم قادة إفريقيين كبار آخرين لاداء دوره، نظرا للثقل الدبلوماسي المحدود لبلاده»، حسب مجموعة الأزمات الدولية.

وسيحضر 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل القمة، حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ميليس عالم، الثلاثاء، دون تحديد الأسماء. وحتى الآن أكدت كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق وليسوتو وبوتسوانا والكونغو برازافيل، حضور رؤسائها.

والعام الماضي برز توتر على خلفية منح «إسرائيل» صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ما أثار خلافا قلما يحدث في هيئة تشدد على أهمية الإجماع. وعلقت القمة نقاشا بشأن مسألة سحب الاعتماد وشُكلت لجنة لمعالجة الأمر. ولم يتضح ما إذا كان الاتحاد الإفريقي سيناقش المسألة هذا العام.

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