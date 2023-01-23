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السيسي يستعرض مع رئيس السنغال التحضيرات للقمة الأفريقية المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 11:22 مساء
السيسي يستعرض مع رئيس السنغال التحضيرات للقمة الأفريقية المرتقبة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، ومع نظيره السنغالي ماكي سال خلال مؤترم صحفي بقصر الاتحادية. (أرشيفية: الإنترنت)
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استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر انعقادها خلال شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي، من الرئيس ماكي سال، بحسب بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر صفحته على «فيسبوك».

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وترأست السنغال الاتحاد الأفريقي خلال عام 2022، والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية، والتي كان لها تداعيات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، بحسب البيان.

ونقل البيان عن الرئيس ماكي سال إشادته بالدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.

وأضاف الناطق المصري أن الاتصال تناول أيضاً التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

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