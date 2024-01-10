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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط بمعارك وسط قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 09:16 صباحا
جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط بمعارك وسط قطاع غزة
جندي إسرائيلي يسير وسط دمار خلفته آلة الحرب في قطاع غزة، 22 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل ضابط احتياط في معارك وسط قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن «الرائد احتياط ألكانا نيولاندر 24 عامًا من وحدة بيزك سقط في معركة وسط قطاع غزة»، دون تفاصيل عن ظروف مقتله، وفق موقع «يورونيوز».

ومساء الثلاثاء، أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة «الإجهاز على 22 جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي» فضلا عن «تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا».

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وقال أبوعبيدة في بلاغ عسكري: إن «مجاهدي الكتائب أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة جرى خلالها استهداف قوات صهيونية متوغلة بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد إلى جانب الأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص».

استهداف قوة راجلة تابعة للاحتلال
ونشرت كتائب القسام، الثلاثاء، مقطعًا مصورًا للحظة استهداف عناصرها لقوة راجلة تابعة للاحتلال بالأسلحة الرشاشة، وعربة جيب من نوع «همر» بقذيفة مضادة للدروع جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 94 يومًا أدى إلى استشهاد 23 ألفًا و210 أشخاص، وإصابة 59 ألًفا و167 جريحًا، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة.

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