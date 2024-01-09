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جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 12:46 مساء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
أربعة من قتلى جيش الاحتلال الصهيوني قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في غزة. (صفا)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، عن مقتل خمسة جنود إضافيين خلال المعارك الجارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتلال في الساعات الـ24 الأخيرة إلى 9.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أربعة جنود وضباط قتلوا في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وبحسب ما أعلن جيش الاحتلال، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش «الإسرائيلي» منذ بدء العدوان البري على غزة إلى 185.

قتلى جيش الاحتلال
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من اليوم، أن 4 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرين بجراح خطيرة في عدة أحداث وسط وجنوبي قطاع غزة.

- جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

وبيّنت الصحيفة أن القتلى الأربعة، هم: الرقيب روعي تال، 19 عاما من لواء كفير، وقد قتل في اشتباك مسلح في خانيونس، والرقيب أول دافيد شوريتس من العاد وهو جندي في الكتيبة الهندسية 8219 وقد قتل في استهداف بصاروخ مضاد للدروع في خانيونس، كما قتل معه الرقيب أول يكير هخستر، 26 عاما، كذلك قتل الرقيب أول غفريئيل بلوم من الكتيبة الهندسية التابعة للفرقة 36، حيث قتل في تفجير نفق وصف بالاستراتيجي وسط قطاع غزة.

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