جيش الاحتلال يقر بتعرض مقر قيادته الشمالي لهجوم بطائرة مُسيرة من «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مُسيرة تابعة لـ«حزب الله»، أطلقت من لبنان، ضربت مقر قيادته الشمالية في «صفد».

وأضاف الجيش، في بيان أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم، بحسب «أ ش أ».

الاحتلال يطلق صواريخ اعتراضية

وأظهرت لقطات تصاعد الدخان من ساحة انتظار للسيارات في القاعدة. بينما لحقت أضرار طفيفة بمبنى مُجاور.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على أجسام طائرة أخرى دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وأضاف أن عدة صواريخ وقذائف أطلقت أيضا من لبنان على مستوطنتي «المالكية» و«يفتا» على الحدود.

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وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات هذا الصباح على أهداف لـ«حزب الله» في «كفركلا» بجنوب لبنان، وجرت إصابة فرقة إطلاق طائرات مسيرة قبل أن تتمكن من تنفيذ هجوم، على حد قوله.