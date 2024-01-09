«الخارجية الفلسطينية» تدين دهس مركبة عسكرية إسرائيلية جثمان أحد الشهداء في طولكرم

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المُحتلة، والوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال عبر دهس مركبة عسكرية إسرائيلية جثمان أحد الشهداء في طولكرم الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الممارسات تعبر عن «عقلية استعمارية، وثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه».

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وأوضحت: «هذه الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتعاملون مع جميع الفلسطينيين كمتهمين يجب قتلهم».

وأكدت الوزارة أن «هذه الجريمة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في مسلسل جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين»، مضيفة: «الاحتلال يتحدى ضمير الإنسانية وأخلاقياتها، خاصة في ظل ازدواجية معايير دولية مريبة تُميز بين الإنسان والإنسان حسب هوية الجلاد والضحية».