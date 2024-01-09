الشرطة الأميركية تلقى القبض على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق متظاهرون محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقا في مدينة نيويورك، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، قبل أن تلقي الشرطة الأميركية القبض على مئات منهم وتعيد فتح الطرق.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن قناة «الحرة» الفضائية الأميركية اليوم الثلاثاء أن عشرات المتظاهرين جلسوا عند مداخل جسور بروكلين ومانهاتن ووليامزبورج فوق نهر إيست ريفر، وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورا بنهر هدسون ورفعوا لافتات كتبوا عليها «ارفعوا الحصار عن غزة» و«أوقفوا إطلاق النار فورا» و«انهوا الاحتلال»، بحسب «أ ش أ».

إغلاق الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن متظاهرون جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات، وعرقلوا حركة السير على جسور «بروكلين» و«مانهاتن» و«وليامزبورغ» فوق نهر «إيست ريفر»، وكذلك عند «نفق هولاند» الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورًا بنهر هدسون.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير «نفق هولاند»، على موقعها الإلكتروني إن الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي مغلقة «بسبب نشاط للشرطة».

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ورفع محتجون عند نفق هولاند لافتات كتبوا عليها «ارفعوا الحصار عن غزة» و«أوقفوا إطلاق النار فورا» و«انهوا الاحتلال».

وأعلنت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام وحركة الشباب الفلسطيني والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون في نيويورك، وغيرها من المنظمات، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنها مشاركة في تنظيم هذا الاحتجاج.