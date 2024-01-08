  • Alwasat News
Atwasat

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 11:08 مساء
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
متظاهرون يطالبون بالوقف الفوري للحرب على غزة بمنعون وصول المركبات إلى جسر بروكلين، الإثنين 8 يناير 2024. (موقع «سيتيزن.كوم»)
alwasat radio

أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقًا في مدينة نيويورك، اليوم الإثنين، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وتحدى المتظاهرون الطقس البارد في مدينة نيويورك، وخرجوا في مسيرات تضامنية مع غزة، بحسب وسائل إعلام أميركية.

قطع 3 جسور ونفق
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن متظاهرون جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات، وعرقلوا حركة السير على جسور «بروكلين» و«مانهاتن» و«وليامزبورغ» فوق نهر «إيست ريفر»، وكذلك عند «نفق هولاند» الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورًا بنهر هدسون.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير «نفق هولاند»، على موقعها الإلكتروني إن الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي مغلقة «بسبب نشاط للشرطة».

- متظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي يغلقون مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

محتجون يطالبون بوقف العدوان على غزة
ورفع محتجون عند نفق هولاند لافتات كتبوا عليها «ارفعوا الحصار عن غزة» و«أوقفوا إطلاق النار فورا» و«انهوا الاحتلال».

وأعلنت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام وحركة الشباب الفلسطيني والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون في نيويورك، وغيرها من المنظمات، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنها مشاركة في تنظيم هذا الاحتجاج.

وأظهرت مقاطع مصورة افتراش متظاهرين الأرض بينما تقود الشرطة بعضهم مكبلين الأيادي، في حين استخدمت شرطة نيويورك «المناشير» لقطع الأنابيب البلاستيكية التي يستخدمها متظاهرون لربط بعضهم ببعض، وإغلاق الطرق؛ احتجاجًا على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.

شرطة نيويورك: اعتقال 325 متظاهرًا
وقال رئيس دورية شرطة نيويورك إن المتظاهرون قطعوا 3 جسور ونفق هولندا، مشيرًا إلى اعتقال 325 متظاهرًا، حيث سيواجه العديد من المتظاهرين اتهامات جنحة.

 

متظاهرون في نيويورك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، الإثنين 8 يناير 2024 (لقطة مثبتة من فيديو)
متظاهرون في نيويورك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، الإثنين 8 يناير 2024 (لقطة مثبتة من فيديو)
متظاهرون يطالبون بالوقف الفوري للحرب على غزة يغلقون مدخل نفق «هولند» الرئيسي في جزيرة «مانهاتن» بمدينة نيويورك الأميركية، الإثنين 8 يناير 2024. (لقطة من فيديو لقناة سي أن أن)
متظاهرون يطالبون بالوقف الفوري للحرب على غزة يغلقون مدخل نفق «هولند» الرئيسي في جزيرة «مانهاتن» بمدينة نيويورك الأميركية، الإثنين 8 يناير 2024. (لقطة من فيديو لقناة سي أن أن)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة

قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟

«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟
كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية

كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية
«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟

«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟
«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية

«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»

«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»
الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري

الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري
دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل
كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي

«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين
الاتحاد الأوروبي: 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في ...
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في...
بلينكن: ناقشت في السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
بلينكن: ناقشت في السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف...
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن ......
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
المزيد
زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل الفيليبين
زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل الفيليبين...
بلينكن يصل تل أبيب عقب زيارة السعودية
بلينكن يصل تل أبيب عقب زيارة السعودية...
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك ......
بلينكن: ناقشت في السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
بلينكن: ناقشت في السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل...
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل ......
المزيد