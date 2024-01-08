محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقًا في مدينة نيويورك، اليوم الإثنين، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وتحدى المتظاهرون الطقس البارد في مدينة نيويورك، وخرجوا في مسيرات تضامنية مع غزة، بحسب وسائل إعلام أميركية.

قطع 3 جسور ونفق

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن متظاهرون جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات، وعرقلوا حركة السير على جسور «بروكلين» و«مانهاتن» و«وليامزبورغ» فوق نهر «إيست ريفر»، وكذلك عند «نفق هولاند» الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورًا بنهر هدسون.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير «نفق هولاند»، على موقعها الإلكتروني إن الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي مغلقة «بسبب نشاط للشرطة».

- متظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي يغلقون مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

محتجون يطالبون بوقف العدوان على غزة

ورفع محتجون عند نفق هولاند لافتات كتبوا عليها «ارفعوا الحصار عن غزة» و«أوقفوا إطلاق النار فورا» و«انهوا الاحتلال».

وأعلنت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام وحركة الشباب الفلسطيني والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون في نيويورك، وغيرها من المنظمات، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنها مشاركة في تنظيم هذا الاحتجاج.

وأظهرت مقاطع مصورة افتراش متظاهرين الأرض بينما تقود الشرطة بعضهم مكبلين الأيادي، في حين استخدمت شرطة نيويورك «المناشير» لقطع الأنابيب البلاستيكية التي يستخدمها متظاهرون لربط بعضهم ببعض، وإغلاق الطرق؛ احتجاجًا على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.

شرطة نيويورك: اعتقال 325 متظاهرًا

وقال رئيس دورية شرطة نيويورك إن المتظاهرون قطعوا 3 جسور ونفق هولندا، مشيرًا إلى اعتقال 325 متظاهرًا، حيث سيواجه العديد من المتظاهرين اتهامات جنحة.

متظاهرون في نيويورك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، الإثنين 8 يناير 2024 (لقطة مثبتة من فيديو)

متظاهرون يطالبون بالوقف الفوري للحرب على غزة يغلقون مدخل نفق «هولند» الرئيسي في جزيرة «مانهاتن» بمدينة نيويورك الأميركية، الإثنين 8 يناير 2024. (لقطة من فيديو لقناة سي أن أن)