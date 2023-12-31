86 يوما من العدوان.. دماء الأطفال والنساء مازالت هدفا غير مشروع للاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للإحتلال الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 86 على التوالي.

وطالت عمليات القصف الإسرائيلية ثلاثة مساجد، وهي مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما طالت عمليات القصف بطائرات الاحتلال، جمعية الصلاح في المخيم.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة

وفي مخيم النصيرات، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا غرب رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، كذلك استشهد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي.

وكان قد استشهد أكثر من 25 مواطنا وأصيب العشرات، مساء أمس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المدنيين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

- استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 شهيدا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.