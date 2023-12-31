  • Alwasat News
Atwasat

86 يوما من العدوان.. دماء الأطفال والنساء مازالت هدفا غير مشروع للاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 11:30 صباحا
86 يوما من العدوان.. دماء الأطفال والنساء مازالت هدفا غير مشروع للاحتلال في غزة
دمار بحي الصبرة جنوبي غزة بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال. (شبكة قدس الإخبارية)
alwasat radio

استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للإحتلال الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 86 على التوالي.

وطالت عمليات القصف الإسرائيلية ثلاثة مساجد، وهي مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما طالت عمليات القصف بطائرات الاحتلال، جمعية الصلاح في المخيم.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة
وفي مخيم النصيرات، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا غرب رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، كذلك استشهد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي.

وكان قد استشهد أكثر من 25 مواطنا وأصيب العشرات، مساء أمس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المدنيين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

- استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 شهيدا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر

الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على ...
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على ...
بيلينغهام: الفوز بـ«الكلاسيكو» أمام برشلونة أفضل لحظات 2023

بيلينغهام: الفوز بـ«الكلاسيكو» أمام برشلونة أفضل لحظات 2023
10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»

10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»
تظاهرة حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان على غزة (بالصور)

تظاهرة حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان على غزة (بالصور)
البشائر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الأولمبي

البشائر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الأولمبي
المروج يفوز على التعاون بهدفين في «دورينا»

المروج يفوز على التعاون بهدفين في «دورينا»
بابا الفاتيكان: ذكرى بيليه لا تمحى

بابا الفاتيكان: ذكرى بيليه لا تمحى
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات (شاهد)

«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ...
وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما

وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما
البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه

البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في ...
جماهير الأهلي طرابلس توجه رسالة حب لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

جماهير الأهلي طرابلس توجه رسالة حب لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأكفان البيضاء في غزة تتراص شاهدة على مجازر الاحتلال
الأكفان البيضاء في غزة تتراص شاهدة على مجازر الاحتلال
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة...
86 يوما من العدوان.. دماء الأطفال والنساء مازالت هدفا غير مشروع للاحتلال في غزة
86 يوما من العدوان.. دماء الأطفال والنساء مازالت هدفا غير مشروع ...
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.822 شهيدا
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.822 شهيدا
الاحتلال يدرس بناء جدار فاصل تحت الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر
الاحتلال يدرس بناء جدار فاصل تحت الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»
المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»...
المزيد
مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لمقترح الهدنة في غزة
مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لمقترح الهدنة في غزة...
حزب الله يعلن استهداف موقع ‏حانيتا «الإسرائيلي» بـ«إصابة مباشرة»
حزب الله يعلن استهداف موقع ‏حانيتا «الإسرائيلي» بـ«إصابة ......
قائد بالبحرية الأميركية: لا إشارات على تراجع الحوثي عن مهاجمة الملاحة في البحر الأحمر
قائد بالبحرية الأميركية: لا إشارات على تراجع الحوثي عن ......
الاحتلال يدرس بناء جدار فاصل تحت الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر
الاحتلال يدرس بناء جدار فاصل تحت الأرض على حدود قطاع غزة مع ......
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.822 شهيدا
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.822 شهيدا...
المزيد