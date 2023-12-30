شاهد: «القسام» تستهدف 16 آلية وتنفذ كمائن نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، وتفجير 16 آلية إسرائيلية منذ صباح اليوم وقصف تجمعات لجيش الاحتلال بقذائف الهاون.

وعرضت كتائب القسام مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات العدو في محاور مدينة خان يونس، وفيها يتمكن أحد المقاومين من الخروج من نفق ووضع عبوة «شواظ» على دبابة قبل تفجيرها.

استهداف عدة آليات من مسافة قريبة واشتعال النيران

كما تظهر المشاهد استهداف عدة آليات من مسافة قريبة واشتعال النيران فيها، إحداها استمرت مشتعلة عدة أيام وسمعت فيها أصوات انفجارات ولم تتمكن قوات الاحتلال من الوصول لها.

وتمكن مقاتلو القسام من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

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وقصفت كتائب القسام تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق خزاعة جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون، وتمكن مقاتلوها من استهداف جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

القسام تستهدف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105»

واستهدفت كتائب القسام 8 دبابات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة وتمكن مقاتلو القسام من قنص جندي إسرائيلي بسلاح قنص من العيار الثقيل «M99» في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

ونجح مقاتلو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما نجحت الكتائب في قصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

وقالت «كتائب القسام» في بلاغ عسكري إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح. ونشرت كتائب القسام مشاهد لمفارز الهاون القسامية وهي تدمر تجمعات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

لقطة مثبتة من فيديو لكتائب القسام لحظة زرع لغم متفجر في دبابة إسرائيلية. (الإنترنت)