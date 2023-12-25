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«القسام» في لبنان تقصف مستعمرة وثكنة عسكرية إسرائيلية بـ6 صواريخ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 06:58 مساء
«القسام» في لبنان تقصف مستعمرة وثكنة عسكرية إسرائيلية بـ6 صواريخ
عرض عسكري للمقاومة الفلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت المقاومة الفلسطينية 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، كما أطلقت صاروخين باتجاه موقع المطلة العسكري الإسرائيلي في الجليل الأعلى.

وقالت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها قصفت ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

«حزب الله» يستهدف مستعمرات الاحتلال بالصواريخ 
من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ مباني في مستعمرة مسكاف عام، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقرى ومنازل المدنيين في بلدات جنوب لبنان. بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه مستوطنة «دوفيف»، عند الحدود مع لبنان.

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وأفادت قناة «الميادين» في جنوب لبنان بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان، مشيراً إلى إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب باتجاه محيط مستوطنة سعسع القريبة من ثكنتي «برانيت» و«دوفيف». ولفتت إلى أنّ جيش الاحتلال أعلن إغلاق مستوطنات عدة في الجليل الشرقي اليوم.

كذلك، أشارت القناة إلى استهداف غارة إسرائيلية لبلدة ميس الجبل الجنوبية، إلى جانب استهداف سلسلة غارات إسرائيلية في محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط. 

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