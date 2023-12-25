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إسرائيل تغلق المستوطنات الشمالية خوفا من «حرب محتملة» مع «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 09:38 صباحا
إسرائيل تغلق المستوطنات الشمالية خوفا من «حرب محتملة» مع «حزب الله»
مستوطنة إسرائيلية (أرشيفية: الإنترنت)
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية الحدودية مع لبنان، أمام دخول المستوطنين اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، وجاءت هذه التدابير خوفا من حرب محتملة مع «حزب الله» اللبناني.

وسقط صاروخان أطلقا من جنوبي لبنان الأحد، في منطقة «موشاف مرغليوت» بمدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد، حسب «آر تي».

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وقال الناطق باسم بلدية كريات شمونة، إنه على ضوء تقدير الوضع، تقرر إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية، الحدودية مع لبنان، أمام دخول المستوطنين حتى إشعار آخر.

وأعلن المجلس الإقليمي في مستوطنات الجليل الأعلى، التي تبعد عن الحدود مع لبنان مسافة 4 كيلومترات، أنه اعتبارا من الساعة 6:00 صباحا سيبدأ إغلاق الطرقات في المنطقة.

تحذير من «حزب الله»
وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق، أن الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد «حزب الله»، محذرا من مغبة إثارة حرب إقليمية واسعة.

في حين، نفى مكتب بنيامين نتنياهو، أن يكون بايدن قد أقنعه بعدم مهاجمة «حزب الله»، مؤكدا أنه قرر تحقيق النصر في الجنوب أولا.

وحذر نعيم قاسم، نائب أمين عام «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، من أن الحزب «سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الجنوب اللبناني».

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» منذ بدء المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في 7 أكتوبر الماضي.

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