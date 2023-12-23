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الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 11:33 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في لبنان قرب الحدود ( أرشيفية: الإنترنت)
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نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث غارات على منطقة الخردلي في قضاء النبطية. كما استهدف أحد المنازل الخالية في بلدة ‎كفركلا في القطاع الشرقي بصاروخين.

وذكرت مراسلة «RT» أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة الخردلي في قضاء النبطية بالقرب من مراكز الجيش وقوات الطوارئ الدولية في عمق الجنوب اللبناني.

«حزب الله» يستهدف مواقع إسرائيلية ردا على العدوان على غزة وجنوب لبنان
استشهاد مختار بلدة بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي في قضاء مرجعيون

وقال «حزب الله» إن الهجوم جاء لـ«دعمنا الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردنا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية، واستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجها».

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، بأن إسرائيل نفذت ثلاث غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني بالقرب من مركز اليونيفيل، مشيرة إلى أن الجيش يقطع الطريق، حفاظا على سلامة المواطنين.

وعرض «حزب الله» اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد من استهدافه مزارع مستوطنة «دوفيف» الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» منذ بدء المواجهة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.
 

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