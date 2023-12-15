وزيران فرنسيان يبحثان في جيبوتي تجديد اتفاق دفاعي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير القوات المسلّحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في جيبوتي، الخميس، تجديد الاتفاقية الدفاعية المبرمة بين البلدين.

وبحسب بيان مشترك، التقى الوزيران الفرنسيان بنظيريهما الجيبوتيين حسن عمر برهان ومحمود علي يوسف، وأعربا عن رغبتهما في «التوصّل إلى اتفاق متبادل المنفعة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وجيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي تتمتّع بموقع جغرافي استراتيجي، قبالة مضيق باب المندب، الذي يمرّ عبره جزء كبير من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت هذه المنطقة توتراً متزايداً مع تكثيف الحوثيين الهجمات التي يشنّونها في البحر الأحمر خاصة ضد السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي على وقع استمرار عدوانه على قطاع غزة، إذ هدد الحوثيون بمهاجمة أيّ سفينة متّجهة إلى كيان الاحتلال أو لها صلة به.

إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، أسقطت الفرقاطة الفرنسية «لانغدوك» ثلاث طائرات مسيّرة، من بينها اثنتان كانتا متجّهتين نحوها، بحسب باريس.

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ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1977، تستضيف جيبوتي أكبر قاعدة فرنسية في أفريقيا (1500 جندي(، كما تستضيف جيبوتي القاعدة العسكرية الأميركية الوحيدة في أفريقيا (4000 جندي(.

وفي 2017 دشّنت بكين في جيبوتي، أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج.