  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 17 ألف شهيد ونحو 48 ألف مصاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 06:53 مساء
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 17 ألف شهيد ونحو 48 ألف مصاب
انتشال شهداء ومصابين من أسفل ركام مبان دمرها الاحتلال في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 17700 على الأقل وعدد المصابين إلى 48780 مصابا.

وتشير تقديرات حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007 إلى أن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير، مع عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى جميع المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بحسب «فرانس برس».

وفي إحصائية ومعطيات حديثة أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، بأن العدوان العسكري على القطاع والمستمر منذ الـ7 من أكتوبر 2023 أدى لاستشهاد 17 ألفًا و487 مدنيًا وإصابة 46 ألفًا و480 مصابًا بجراح متفاوتة. ونوهت وزارة الصحة إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي  هم أطفال ونساء. لافتة النظر إلى وجود أكثر من 7500 مفقود.

وأشارت الصحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واصل ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية لعوائل فلسطينية بأكملها في المدارس والأحياء السكنية بمختلف أنحاء قطاع غزة.

الاحتلال يرتكب 1587 مجزرة
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 1587 مجزرة. مبينًا أن 253 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، بالإضافة لـ52 ألف وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن أو تضررت بشكل كلي. ولفت النظر إلى أن الاحتلال أخرج عن الخدمة 22 مستشفى في قطاع غزة بالإضافة لـ110 مراكز صحية، واستهدف 59 مركبة إسعاف بشكل مباشر.

-  «يونيسف»: قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الأطفال بسبب القصف الإسرائيلي الأعمى
-  «الصحة العالمية» تناقش قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي باحترام الطواقم الطبية والإنسانية

وتدخل الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الرابع والستين، ولا يبدو أن أوارها سيخبو قريبا لاسيما وأن واشنطن تدعم تل أبيب سياسيا وعسكريا، آخر فصولها كان في استخدام أمريكا لحق النقض الفيتو على مشروع قدمته الإمارات لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار.

وتعاني غزة من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانها وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه، وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العقاب الجماعي للفلسطينيين، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الجمعة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي ترفضه الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال ...
السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد
السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد
تحذير أممي من خطر توقف المساعدات للسودان بسبب نقص التمويل
تحذير أممي من خطر توقف المساعدات للسودان بسبب نقص التمويل
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان على القطاع
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم ......
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ......
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
المزيد
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
«حماس» تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
«حماس» تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في ......
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في......
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان على القطاع
18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 ......
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة
«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى ......
المزيد