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شاهد: «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 07:26 مساء
شاهد: «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة
لقطة مثبتة من فيديو بثته كتائب القسام لإصابة وتدمير دبابة إسرائيلية بحي الشجاعية شمال غزة. (الإنترنت)
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كشفت كتائب الشهيد عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» مشاهد جديدة من المعارك التي خاضتها مع قوات الاحتلال التي توغلت في حي الشجاعية شرق غزة.

وظهر مقاتلو القسام وهم ينتقلون عبر البنايات المدمرة إلى مسافات قريبة من دبابات الاحتلال ومعهم قذائف محمولة على الكتف قبل أن يرصدوا 3 دبابات صهيونية، ويطلقون عليها الصواريخ المضادة للدروع.

وقام المقاتلون باستهداف الدبابات من داخل بناية مهدمة فأحرقوها تماما، ثم استهدفوا جرافة كانت تمر في المكان قبل أن يقصفوا عددا آخر من الدبابات. وكانت عملية الاستهداف تتم من داخل فتحات ضيقة جدا داخل بنايات مدمرة ومن مسافة أمتار قليلة وتحدث إصابات مباشرة، وجرى استهداف دبابة واحدة في أحد الشوارع الضيقة وبشكل مباشر.

«الجنود فحمَوا جوا»
وأكدت المشاهد التي نشرتها الكتائب على بلاغات عسكرية أصدرتها في وقت سابق حول تدمير دبابات وآليات لجيش الاحتلال، وظهرت إحدى الدبابات وهي تشتعل بعد استهدافها بقذائف مضادة للدروع، وقال أحد المقاتلين المشاركين في العملية تعليقاً على المشهد: «الجنود فحمَوا جوا».

ويظهر في مشهد آخر مجموعة من المقاتلين تشارك في عمليات الاستهداف واختيار الأهداف، وخلال «حرب الشوارع» المندلعة في الحي التي أكدت عليها المقاطع المصورة، استهدف مقاتل من القسام دبابة «ميركافا» بقذيفة مضادة للدروع وحقق فيها إصابة مباشرة.

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وخلال المقطع المصور الذي نشرته الكتائب التقط مقاتل صورة «سيلفي» مع دبابة وهي تشتعل، وقال: «لعيون أبوحسين فرحات» في إشارة إلى قائد كتيبة الشجاعية الشهيد وسام فرحات نجل خنساء فلسطين أم نضال فرحات.

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