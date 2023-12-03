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حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 04:47 مساء
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا
مقاتل من حزب الله. (الإنترنت)
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أصيب 11 إسرائيليًّا منهم 8 جنود، اليوم الأحد، بقصف صاروخي استهدف مستوطنات ومواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، من جهة لبنان.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن 11 إسرائيليًا أصيبوا، هم 8 جنود و3 مستوطنين، جراء صاروخ أطلق على مستوطنة «بيت هلل» بمنطقة الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة.

 «صاروخ موجه» يستهدف «كريات شمونة»
ووفق الإذاعة العبرية؛ فإن القصف الصاروخي كان بـ«صاروخ موجه» واستهدف آلية عسكرية للجيش في شرقي مستوطنة «كريات شمونة» على الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

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من جهته، أعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية في قاعدة بيت هلل بالصواريخ الموجهة ‏وأوقع طاقمها بين قتيلٍ وجريح، إلى جانب استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال بالأسلحة المناسبة.

وقال الحزب في بلاغات متتالية: إن «مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع راميا بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا موقع الراهب وتجمعًا لجنود الاحتلال شرق موقع حانيتا ومواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة فيها».

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