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«حزب الله» يستهدف ‏قوة لوچستية على الحدود.. والاحتلال يعترف بـ6 إصابات (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 05:52 مساء
«حزب الله» يستهدف ‏قوة لوچستية على الحدود.. والاحتلال يعترف بـ6 إصابات (شاهد)
صاروخ لحزب الله يستهدف موقعًا لجنود الاحتلال على الحدود اللبنانية. (الإنترنت)
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أعلن «حزب الله» اللبناني اليوم الأحد استهداف قوة لوچستية إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدًا وقوع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

وجاء في بيان «حزب الله»: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف ‏قوة لوچستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح».

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من جانبه أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، بحسب «روسيا اليوم». وانتشر مقطع فيديو يظهر اشتعال سيارة جراء إصابتها بصاروخ، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق من لبنان.

 مسيرة انتحارية لأول مرة وصواريخ «بركان»
وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس السبت أن حركته استخدمت أسلحة جديدة في سلسلة الهجمات المتبادلة في جنوب لبنان.

وقال نصر الله في خطاب متلفز بمناسبة «يوم الشهيد» الذى تحييه جماعة حزب الله «على مدار الأسبوع الماضي، حدث تصعيد فيما يتعلق بعدد العمليات ونوع الأسلحة المستخدم، ليشهد استخدامنا طائرات مسيَّرة انتحارية لأول مرة وصواريخ (بركان)، التي يزن الواحد منها ما يتراوح بين 300 و 500 كيلوغرام». وأضاف نصر الله: «جرى إطلاق طائرات مسيَّرة وصواريخ كاتيوشا في عمق الأراضي المحتلة وهذا ما تتطلبه طبيعة المعركة».

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