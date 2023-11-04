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«حزب الله» يستهدف مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية بهجمات متزامنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 04:53 مساء
«حزب الله» يستهدف مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية بهجمات متزامنة
صاروخ أطلقه حزب الله. (الإنترنت)
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أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أنها نفذت هجمات متزامنة على مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية يوم السبت، وأفاد سكان في جنوب لبنان بوقوع أعنف الهجمات الإسرائيلية حتى الآن خلال أسابيع من الاشتباكات عبر الحدود.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب الله ردا على هجوم سابق من الأراضي اللبنانية وأن نيران المدفعية وقصف الدبابات صاحبا الضربات الجوية، بحسب «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن مصدر لبناني على دراية بهجمات حزب الله أن الجماعة أطلقت صاروخا قويا لم يُستخدم بعد في القتال، قائلا إن الصاروخ أصاب موقعا إسرائيليا عبر الحدود من بلدتي عيتا الشعب ورميش. وتتبادل جماعة حزب الله إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيليي عبر الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منذ خوض المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر.

 الاحتلال الإسرائيلي يشن أعنف هجماته
وقال الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصرالله أمس الجمعة إن التصعيد على الحدود اللبنانية سيتوقف على الأحداث في غزة والأفعال الإسرائيلية تجاه لبنان، وذلك في أول خطاباته منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. وأضاف أن هجوم حزب الله حتى الآن على الحدود «لن يتم الاكتفاء به على كل حال».

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وقُتل نحو 60 مقاتلا من حزب الله جراء العنف. وأفادت مصادر أمنية وشهود من لبنان بشن الاحتلال الإسرائيلي بعض أعنف هجماتها حتى الآن. وظهر في مقطع فيديو أرسله سهيل سلامة الذي يسكن ببلدة الخيام إلى «رويترز» عمودا دخان كثيفان يرتفعان فوق تلال قريبة من البلدة، وقال سلامة إن غارة جوية إسرائيلية قصفت المنطقة.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه لا مصلحة له في دخول صراع على جبهته الشمالية. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي حزب الله من فتح جبهة ثانية للحرب.

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