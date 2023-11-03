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حسن نصر الله: كتائب القسام فرضت السرية على طوفان الأقصى حتى عن حركات المقاومة في المنطقة.. وهذا لم يزعجنا (بث مباشر)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 03:53 مساء
حسن نصر الله: كتائب القسام فرضت السرية على طوفان الأقصى حتى عن حركات المقاومة في المنطقة.. وهذا لم يزعجنا (بث مباشر)
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، 3 نوفمبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى «فلسطينية بامتياز»، أطلقتها كتائب القسام، وفرضت عليها السرية التامة حتى عن الدول والحركات في «محور المقاومة»، مشيرا إلى أن هذه السرية «المطلقة» هي من ضمنت نجاح العملية «الباهر»، من خلال عامل المفاجأة «المذهلة»

وتابع نصر الله، خلال كلمته اليوم والتي نقلتها قناة الميادين المقربة من الحزب، أن هذا الإخفاء لم يزعج أحدا من دول حركات «محور المقاومة»، مضيفا «أثنينا على هذا الإخفاء جميعا لأنه كان شرطا لنجاح العملية»، مشيرا إلى أن هذا الكلام يرد علي «بعض المثبطين والفتناويين» الذين يحاولون الإيقاع بين فصائل المقاومة.

 وشدد على أن عملية «طوفان الأقصى»، لم يكن لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي متعلق بإيران، «ويجب أن يفهم الجميع أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأصحاب القضية» وليس إيران «والتي إن وفرت كل الدعم لحركات المقاومة فإنها لا تتحكم في قرارها».

وأضاف أن أي معركة في المنطقة مع كيان الاحتلال يتحدث البعض عن أنها لخدمة الملف النووي الإيراني أو مفاوضات طهران مع الغرب «لكن هذا ليس حقيقيا»، و«هو ما يظهر في سرية قرار إطلاق عملية طوفان الأقصى»، حسب قوله.

وتابع أن هذا الأداء من «الإخوة في حماس» خلال عملية طوفان الأقصى، «أكد الهوية الحقيقية للمعركة بأنها فلسطينية خالصة، وقطع الطريق علي الأعداء وعلي المنافقين أن يزيفوا ويحرفوا الحقيقية».

وأكد أن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن «الإسرائيليين باتوا يؤمنون أكثر من غيرهم بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت».

ولفت إلى أن ما حدث في عملية طوفان الأقصى كان ضروريا لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم، خاصة مع ما مارسته حكومة الاحتلال المتطرفة قبل إطلاقها من انتهاكات للمقدسات الفلسطينية وزيادة الحصار حول قطاع غزة منذ نحو 20 عاما، والاعتداءات في الضفة الغربية فضلا عما واجهه الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات داخل سجون الاحتلال.

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