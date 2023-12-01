الجيش اللبناني يعلن اعتراض مركب يقل 110 مهاجرين مقابل شواطئ طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط عملية تهريب الجمعة، حاول خلالها أكثر من مئة مهاجر سوري مغادرة البلاد بحرا.

وقال بيان الجيش «أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطئ طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه 110 أشخاص، بينهم لبنانيان و108 سوريين»، ولم يوضح البيان وجهة المركب، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان على متن المراكب عموما، إلى حياة أفضل في أوروبا، ويتوجّهون عادة إلى جزيرة قبرص المتوسطية الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر.

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وتفيد السلطات اللبنانية بأن البلاد تستضيف نحو مليوني سوري مع وجود 800 ألف مسجّلين لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى معدل من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

نقطة انطلاق للمهاجرين

واندلعت الحرب الأهلية السورية عام 2011، بعدما قمعت الحكومة احتجاجات سلمية مطالبة بالديموقراطية.

وانهار الاقتصاد اللبناني أواخر 2019، لتتحول البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين، فيما تعلن السلطات مرارا إحباط عمليات تهريب بحرا أو توقيف مهرّبين ومهاجرين محتملين، على حد سواء.

ويأتي اعتراض المهاجرين في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع تبادل لإطلاق النار ومناوشات عبر الحدود اللبنانية بين الاحتلال وحزب الله اللبناني.