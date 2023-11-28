«القسام» تتعامل مع «احتكاك ميداني» شمال غزة وتتصدى لخرق الاحتلال للتهدئة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقوع «احتكاك ميداني» شمال غزة تعامل معه المقاومون نتيجة لخرق واضح من الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب: نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكل بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء.

انفجار عبوة وسط قوة إسرائيلية شمال غزة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن عبوة انفجرت وسط قوة إسرائيلية شمال غزة. وأعلن جيش الاحتلال أن ثلاث عبوات ناسفة جرى تفعيلها قرب القوات الإسرائيلية في حادثين منفصلين إلى جانب إطلاق النار من أسلحة ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح طفيفة.

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وفجر اليوم سمع إطلاق نار وقصف إسرائيلي بقذائف صوتية ودخانية شمال غزة وغربها، وسط أنباء عن تصدي المقاومين لمحاولة تقدم نفذتها دبابات الاحتلال.

تهدئة إنسانية موقتة

ومنذ يوم الجمعة الماضية تسري تهدئة إنسانية موقتة بدأت بـ4 أيام ثم مددت ليومين إضافيين بجهود قطرية ومصرية تنص على وقف العمال الحربية وتبادل أسرى وإدخال مساعدات لقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن مدير المخابرات الأميركية ومدير الموساد الإسرائيلي توجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات من أجل السعي لتمديد التهدئة والوصول لوقف شامل لإطلاق النار والخوض في مفاوضات لإدخال الرجال والجنود الأسرى في معادلة التبادل.