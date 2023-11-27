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«الصليب الأحمر»: نحن «وسيط محايد» ولم نشارك في مفاوضات تبادل الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 01:42 مساء
«الصليب الأحمر»: نحن «وسيط محايد» ولم نشارك في مفاوضات تبادل الأسرى
من مشاركة الصليب الأحمر في عمليات تبادل الأسرى. (الإنترنت)
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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها لم تشارك في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن دورها المشاركة في عملية الإطلاق «كوسيط محايد».

وأوضحت اللجنة في تغريدة على «تويتر»، «من المهم التنويه إلى أننا لم نشارك في المفاوضات المتعلقة بإطلاق السراح ولكن دورنا فقط هو تنفيذ العملية كوسيط محايد».

وتابعت أنها نجحت أمس في تسهيل إطلاق سراح 19 أسيرا فلسطينيًا من أماكن الاحتجاز الإسرائيلية.

هدنة الأربعة أريام تشارف على الانتهاء
ودخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الاثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

- هدنة الأربعة أيام في غزة تشارف على الانتهاء ومحادثات لتمديدها «يومين إلى أربعة»

وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا، وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال.

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