الليلة في «تغطية خاصة»:‎ غزة تعايش الهدنة والضفة تحتقن

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، تطورات الهدنة المعلنة بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في حين تعيش الضفة حالة احتقان على وقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وصعَّدت قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان والتي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرح على عائلات المعتقلين، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

وبدأت هدنة إنسانية الجمعة تستمر أربعة أيام، بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي، في حين خرقت قوات الاحتلال الاتفاق في أكثر من بند، لا سيما عدد الشاحنات التي ستصل غزة وشمالي القطاع، ومعايير الإفراج عن الأسرى، وتحليق الطائرات في الأجواء، وإطلاق النار على المواطنين في بعض المناطق.

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