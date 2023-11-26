«حماس» تعلن إطلاق أسيرة روسية وتسليمها إلى الصليب الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة حماس الأحد أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن الأسرى لديها في قطاع غزة وسلمتها إلى الصليب الأحمر.

وقالت «حماس» في بيان على موقعها الرسمي «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية»، بحسب «فرانس برس».

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي مجموعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين أمس السبت، بينما وصلت دفعة محتجزين ثانية أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل، التي أطلقت بدورها أسرى في اليوم الثاني من الهدنة، بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة. ووفق السلطات المصرية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق 13 محتجزًا إسرائيليًا في إطار اتفاق الهدنة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

أربعة رهائن تايلنديين

كما أفرجت الحركة عن أربعة رهائن تايلنديين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الأشخاص الـ17 المفرج عنهم «خضعوا لتقييم طبي أولي». وأضاف أن أحدهم نُقل إلى المستشفى، بينما ذهب الآخرون في طريقهم، لملاقاة عائلاتهم.

- «القسام» تعلن تسليمها 13 رهينة إسرائيلية للصليب الأحمر

- المقاومة الفلسطينية تفرج عن دفعة محتجزين ثانية وإطلاق أسرى من سجون الاحتلال

وجاء الإفراج عن الرهائن، أمس السبت، بعد تأخير ساعات، أكدت حماس أن سببه عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق. كذلك خرج من سجون الاحتلال 39 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال بموجب اتفاق الهدنة.

القسام: سلمنا 13 محتجزًا إسرائيليًا

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أنها سلمت الصليب الأحمر 13 رهينة إسرائيلية وأربعة تايلنديين خارج اتفاق الهدنة ممن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر. كذلك، أكد الناطق باسم وزارة خارجية قطر، ماجد الأنصاري، التي تؤدي مهمة وساطة، أنه جرى الإفراج عن 13 إسرائيليًا: ثمانية أطفال وخمس نساء، بالإضافة إلى أربعة أجانب.

وشوهدت أمس سيارات الصليب الأحمر الدولي تخرج من معبر رفح في اتجاه مصر. وبحسب مصادر فلسطينية ومصرية متابعة للمفاوضات، ينص اتفاق الهدنة الذي بدأ تطبيقه الجمعة ويستمر أربعة أيام، على أن ينقل الصليب الأحمر في سياراته الخاصة الرهائن إلى معبر رفح الحدودي، حيث يسلمهم إلى الأمن المصري في الجانب المصري من المعبر.