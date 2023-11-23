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حماس: الهدنة مع إسرائيل ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 05:31 مساء
حماس: الهدنة مع إسرائيل ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة
مقاتلين من حركة حماس في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، أن اتفاق الهدنة الإنسانية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية القطرية عن الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان «تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة... في تمام الساعة 7 صباحاً»، مشيرة إلى أنها «تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية» من الجانبين.

وسيجري خلال هذه الفترة إطلاق «50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً» وبالمقابل تطلق قوات وحكومة الاحتلال مقابل كل واحد منهم «3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال».

مقاتلين من حركة حماس في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
مقاتلين من حركة حماس في غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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