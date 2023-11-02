  • Alwasat News
Atwasat

وفاة 4 مرضى سرطان جراء توقف مستشفى في غزة عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 10:56 مساء
وفاة 4 مرضى سرطان جراء توقف مستشفى في غزة عن العمل
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة وفاة أربعة مرضى سرطان، مساء اليوم الخميس، جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علما بأنه المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، ما جعل 70 مريضًا معرضين للخطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.

كما منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.

- بعد نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي في غزة ومئات المرضى في خطر
- الهلال الأحمر في غزة: نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف والوضع الميداني يزداد صعوبة

15 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزلين في غزة
وفي سياق آخر، استشهد 15 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية، تأكيدهم استشهاد تسعة مواطنين على الأقل في قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة الشمعة بحي الزيتون في مدينة غزة، كما استشهد ستة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف منزل لعائلة الغول في حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة. كما أفادت الوكالة بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي جراء غارة استهدفت منزلا شمال مدينة غزة.

وفي سياق متصل، انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء شمال شرق رفح جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس، وتعود الجثامين لأربعة مزارعين استشهدوا جراء إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة وقصف مدفعية الاحتلال المستمر على المنطقة. وأسفر العدوان المتواصل على قطاع غزة عن 9025 شهيدا وإصابة أكثر من 24 ألفا في حصيلة غير نهائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبراء أمميون: الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية
خبراء أمميون: الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر
الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة ...
كتائب القسام: غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال
كتائب القسام: غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال
المرصد الأورومتوسطي: «إسرائيل» أسقطت ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة
المرصد الأورومتوسطي: «إسرائيل» أسقطت ما يعادل قنبلتين نوويتين على...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات ......
المزيد
وفاة 4 مرضى سرطان جراء توقف مستشفى في غزة عن العمل
وفاة 4 مرضى سرطان جراء توقف مستشفى في غزة عن العمل...
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا...
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
المرصد الأورومتوسطي: «إسرائيل» أسقطت ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة
المرصد الأورومتوسطي: «إسرائيل» أسقطت ما يعادل قنبلتين ......
كتائب القسام: غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال
كتائب القسام: غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال...
المزيد