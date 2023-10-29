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الهلال الأحمر في غزة: نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف والوضع الميداني يزداد صعوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 09:57 صباحا
الهلال الأحمر في غزة: نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف والوضع الميداني يزداد صعوبة
سيارة إسعاف تعرضت لقصف إسرائيلي على قطاع غزة. (وزارة الصحة الفلسطينية)
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قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الأحد، إن مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بات «صفرا»، مؤكدا أن الهيئة باتت تعتمد على تبرعات المواطنين.

وأشار إلى أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع ضعيف، ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي، بحسب «الشرق».

وتابع أن الهلال الأحمر تلقى نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة الاتصالات، مشيراً إلى أن الوضع الميداني يزداد صعوبة.

وأعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية الأحد، على فيسبوك بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن غزة مساء الجمعة مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع.

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