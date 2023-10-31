أبو عبيدة: دمرنا 22 آلية عسكرية للعدو وقتلنا عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال.. إدخال أسلحة جديدة للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق العسكري باسم «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة حماس أبوعبيدة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مشددًا على تدمير 22 آلية وقتل الكثير من الجنود.

وأضاف أبوعبيدة في فيديو تسجلي مصور «العدو توغل بريًا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري، ومجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن».

إدخال أسلحة جديدة

وكشف الناطق العسكري، إدخال أسلحة جديدة في هذه المعركة للمرة الأولى منها عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، وطوربيد العاصف الموجه عن بعد الذي دخل الخدمة لأول مرة. وأشار إلى أن سلاح البحرية في «كتائب القسام» تمكن من توجيه عدد من الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.

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وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام قتلوا وأصابوا عددًا كبيرًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين دخلوا قطاع غزة. وشدد على أن «عملياتنا الدفاعية متواصلة وما زالت في بدايتها، ولا يزال في جعبتنا الكثير، وغزة ستكون مقبرة للغزاة، ونبشر نتنياهو بأنه سيجثو على الركب وستنهي الحرب مستقبله السياسي».