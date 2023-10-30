«سرايا القدس» تؤكد «استشهاد» أحد قادتها في كتيبة جنين خلال اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، «استشهاد» أحد قادتها في كتيبة جنين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت سرايا القدس، في بيان على موقعها «الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية»، إن وئام إياد حنون، الذي وصفته بأنه «أحد أبرز قادة كتيبة جنين وعضو مجلسها العسكري استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي دفاعاً عن المخيم ونصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى»، وفق «الشرق».

كما أفادت سرايا القدس، بسقوط وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال اقتحامهم لمخيم جنين.